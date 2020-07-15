У Кремлі визнали, що Росія має вплив на "Л/ДНР"

Марина Ліснічук Розслідування 14:25, 15.07.2020 Оновлено: 14:29, 15.07.2020

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ має вплив на самопроголошені терористичні "Л/ДНР" на окупованому Донбасі.

Але водночас він стверджує, нібито в Кремлі нічого не знають про загострення ситуації на лінії зіткнення. Про повідомляє УНІАН.

Зазначимо, що у представника російської влади запитали про вбивство окупаційними військами українського військового медика і посилення обстрілів позицій українських бійців.

"Я, чесно, не маю детальної інформації про це... Одразу обмовлюся, що ми на ОРДЛО впливом не володіємо, ми маємо в своєму розпорядженні певний вплив на самопроголошені республіки", – сказав на це Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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