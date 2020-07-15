У Кремлі визнали, що Росія має вплив на "Л/ДНР"
Пєсков заявив, що РФ має вплив на "Л/ДНР".
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ має вплив на самопроголошені терористичні "Л/ДНР" на окупованому Донбасі.
Але водночас він стверджує, нібито в Кремлі нічого не знають про загострення ситуації на лінії зіткнення. Про повідомляє УНІАН.
Зазначимо, що у представника російської влади запитали про вбивство окупаційними військами українського військового медика і посилення обстрілів позицій українських бійців.
"Я, чесно, не маю детальної інформації про це... Одразу обмовлюся, що ми на ОРДЛО впливом не володіємо, ми маємо в своєму розпорядженні певний вплив на самопроголошені республіки", – сказав на це Пєсков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Донбасі під час евакуації загиблого бійця Збройних сил України був убитий військовий медик. Ще двоє бійців отримали поранення.
За даними штабу ООС, на евакуацію загиблого під Горлівкою розвідника вирушила група у складі дев'яти військовослужбовців, однак вони потрапили в потрійну засідку. В результаті обстрілу загинули двоє людей, зокрема й медик.
Пізніше стало відомо, що терористи "ЛНР" викрали тіло українського військового, який загинув біля Зайцева. Загиблий український військовий медик і поранений боєць все ще залишалися на полі бою.