У Кременчуці знайдено застреленим депутата: перші подробиці

У Кременчуці на Полтавщині виявили мертвим 47-річного місцевого бізнесмена, депутата Кременчуцької міської ради від партії "УКРОП" Андрія Гаврилова.

Його знайшли застреленим із вогнепальної зброї у власному автомобілі. Трагедія трапилася вранці 20 листопада неподалік школи-інтернату №21, повідомляють "Факти".

Про те, що у салоні авто, яке стоїть біля навчального закладу, "в неприродній позі перебуває чоловік", до поліції повідомила жінка, котра просто проходила повз.

Андрій Гаврилов Кременчуцька газета

Правоохоронці подію поки не коментують, посилаючись на те, що авто з трупом ще не досліджували. Очевидці ж зазначають, що через вікно можна розгледіти вогнепальну зброю, яка лежить на загиблому.

Застрелився депутат сам чи його вбили – поки невідомо. Водночас встановлено, що він прибув у цей район міста, щоб забрати свого працівника.

Депутата знайшли застреленим у власному автомобілі Кременчуцька газета

За даними "Кременчуцької газети", розглядається версія суїциду. Зазначається, що дозвіл на зброю – рушницю, у Гаврилова дійсний до наступного року.

Відомо, що Андрій Гаврилов виконував депутатські обов'язки з 2015 року. Крім цього, він був власником чотирьох фірм, серед яких – цех із перероблення м'ясної продукції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кременчуці Полтавської області 30 жовтня у ДТП загинула відома у місті 72-річна волонтерка Ольга Шевченко. Зазначається, що наїзд на жінку, у якої були проблеми із зором, скоїв водій на автомобілі Audi білого кольору.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!