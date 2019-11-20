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20 листопада • оновлено в 14:47
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У Кременчуці знайдено застреленим депутата: перші подробиці

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У Кременчуці на Полтавщині виявили мертвим 47-річного місцевого бізнесмена, депутата Кременчуцької міської ради від партії "УКРОП" Андрія Гаврилова.

Його знайшли застреленим із вогнепальної зброї у власному автомобілі. Трагедія трапилася вранці 20 листопада неподалік школи-інтернату №21, повідомляють "Факти".

Про те, що у салоні авто, яке стоїть біля навчального закладу, "в неприродній позі перебуває чоловік", до поліції повідомила жінка, котра просто проходила повз.

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Андрій Гаврилов

Андрій Гаврилов

Кременчуцька газета

Правоохоронці подію поки не коментують, посилаючись на те, що авто з трупом ще не досліджували. Очевидці ж зазначають, що через вікно можна розгледіти вогнепальну зброю, яка лежить на загиблому.

Застрелився депутат сам чи його вбили – поки невідомо. Водночас встановлено, що він прибув у цей район міста, щоб забрати свого працівника.

Депутата знайшли застреленим у власному автомобілі

Депутата знайшли застреленим у власному автомобілі

Кременчуцька газета

За даними "Кременчуцької газети", розглядається версія суїциду. Зазначається, що дозвіл на зброю – рушницю, у Гаврилова дійсний до наступного року.

Відомо, що Андрій Гаврилов виконував депутатські обов'язки з 2015 року. Крім цього, він був власником чотирьох фірм, серед яких – цех із перероблення м'ясної продукції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кременчуці Полтавської області 30 жовтня у ДТП загинула відома у місті 72-річна волонтерка Ольга Шевченко. Зазначається, що наїзд на жінку, у якої були проблеми із зором, скоїв водій на автомобілі Audi білого кольору.

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Україна Полтава
Теги
вбивство стрілянина самогубство кримінал депутат бізнесмен
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А если каждому жихару раздать оружие, усрагабон прекратил существовать уже через год.
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васильевич василий
васильевич василий
гимну пел хорошо
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