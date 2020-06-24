У Кременчуці жінка померла після пластичної операції

Розслідування 13:00, 24.06.2020 Оновлено: 13:32, 24.06.2020

В одній із приватних клінік Кременчука Полтавської області померла 38-річна жінка, якій тут провели пластичну операцію.

Як повідомила пресслужба поліції Полтавської області, інформація про смерть жінки в одній із приватних медичних установ надійшла 23 червня. Правоохоронці почали провадження за статтею "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником".

Місцеве видання "Кременчуцька газета" повідомило, що жінці робили пластичну операцію на носі. Після завершення вона залишилася під наглядом на ніч у клініці, але на лікарняному ліжку померла.

Причину смерті з'ясують після розтину померлої. У клініці підтвердили факт смерті, проте коментувати інцидент відмовилися до завершення слідства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній із лікарень Кам'янського Дніпропетровської області через наркоз вмирають пацієнти.

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