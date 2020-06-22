У Кременчуці грабіжник напав на касирку "Швидко Гроші": жінка померла

Поліція Кременчука шукає чоловіка, який пограбував пункт видачі кредитів "Швидко Гроші" і напав на касирку, через що вона померла в реанімації.

Як повідомляється на офіційному сайті поліції Полтавської області, пограбування сталося 20 червня близько 17:11 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У приміщення "Швидко гроші" зайшов чоловік, із застосуванням насильства відносно жінки забрав із сейфа гроші і зник у невідомому напрямку", – йдеться в повідомленні.

35-річна касирка від тяжких травм померла в реанімаційному відділенні міської лікарні.

Прикмети нападника: на вигляд 45-60 років, зріст 175-185 см, міцна статура, коротке волосся.

Поліція здійснює досудове розслідування за ч.4 ст.187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

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