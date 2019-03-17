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У контррозвідки України з'явився новий тимчасовий глава: що про нього відомо

1.7тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко призначив виконуючим обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки першого заступника голови СЗР Андрія Алекеенка.

"Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України АЛЄКСЄЄНКУ Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов'язки Голови Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в його указі від 16 березня 2019 року.

У контррозвідки України з'явився новий тимчасовий глава: що про нього відомо

За даними прес-служби СЗР, Алексєєнко координуватиме роботу відомства замість Єгора Божка.

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"Наразі СЗРУ працює в штатному режимі, а робочу координацію забезпечує перший заступник Голови Алєксєєнко А. В. Нового очільника СЗРУ або особу, яка виконуватиме його обов’язки, може бути призначено виключно Указом Президента України", – пояснили в Службі.

У контррозвідки України з'явився новий тимчасовий глава: що про нього відомо

55-річний Андрій Алесеенко народився в Чернігівській області. Раніше займав посади в Міністерстві закордонних справ, а 27 листопада 2017 року був призначений першим заступником керівника СЗР. 1 листопада 2018 року російська влада внесла його до свого списку санкцій.

У контррозвідки України з'явився новий тимчасовий глава: що про нього відомо
У контррозвідки України з'явився новий тимчасовий глава: що про нього відомо
У контррозвідки України з'явився новий тимчасовий глава: що про нього відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка 13 березня. Пізніше з'явилося розпорядження уряду про те, що його призначили заступником МЗС.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Галенко Николай
Галенко Николай
Порошенко это не спасёт, он профукал свой шанс стать реформатором Украины. Томос это конечно его заслуга и возрождение армии с натяжкой (если учесть сколько добровольцев и волонтёров погибло за это), а главное из за чего Украина оказалось в этой ситуации, коррупция и казнакрадство, расцвели ещё больше чем при Януковиче. Там крала "семья", а тут ещё и кумовья с "любыми друзями" присоединились. Не бывать ему президентом двух каденций.
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