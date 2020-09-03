У Командуванні ООС відповіли на погрози Пушиліна "знищити" позиції ЗСУ

У Командуванні ООС спростували фейк ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що ЗСУ нібито обладнують нові позиції в зоні розведення військ. Через це спільник окупантів погрожував відкрити вогонь по захисниках України, якщо укріплення не буде розібрано до 3 вересня.

У коментарі "Новинам Донбасу" заступник командувача ООС Богдан Бондар заявив, що українські позиції вздовж усієї лінії фронту нікуди не зсувалися після ухвалення додаткового комплексу заходів щодо припиненню вогню.

За його словами, на засіданні в ТКГ у робочій підгрупі з питань безпеки 2 вересня це питання обговорювалося. Українська сторона заявила про неприпустимість ескалації конфлікту в районі селища Шуми і порушення встановленого перемир'я.

Також делегати попросили звернути увагу й проконтролювати те, що відбувається в районі населеного пункту, представників ОБСЄ. Водночас Бондар дав оптимістичні прогнози розвитку ситуації.

"Ситуація, найімовірніше, врегулюється мирним шляхом. А якщо щось і трапиться, то відповідальність за це нестиме російська сторона", – зазначив захисник, підкресливши, що всі звинувачення Пушиліна безпідставні.

Нагадаємо, що представник України в ТКГ Денис Казанський розповів, що 2 вересня на засіданні ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі голова української делегації Леонід Кравчук довів голову російської делегації Бориса Гризлова до припадку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай заявив, що мріє пройтися з колонами російських окупантів Києвом і, зокрема, головною вулицею столиці України Хрещатиком. За його словами, він хоче встигнути зробити це до смерті.