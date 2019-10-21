Під Києвом після ДТП розстріляли водія: подробиці і фото

У понеділок, 21 жовтня, в селі Княжичі Броварського району на Київщині невідомі після ДТП обстріляли водія легкового авто, в результаті чого він був госпіталізований.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що стрілки втекли з місця злочину в невідомому напрямку на іншому транспортному засобі.
У Княжичах після ДТП розстріляли водія
Нацполіція
Передувала цьому інциденту дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль, що рухався назустріч, зіткнувся з автомобілем потерпілого і невідомі відкрили вогонь.
Пораненого водія доставили в лікарню. На місце події прибули керівництво Головного управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції і криміналістична лабораторія.
Із метою затримання озброєних зловмисників на території Київщини ввели поліцейську спеціальну операцію "Сирена". Правоохоронці звернулися до громадян із проханням із розумінням поставитися до зупинки і перевірки транспортних засобів.
Під Києвом ДТП закінчилася стріляниною
Нацполіція
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва водій автомобіля влаштував стрілянину з травматичної зброї і зник у невідомому напрямку.
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