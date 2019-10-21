Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 23:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Під Києвом після ДТП розстріляли водія: подробиці і фото

4.3т Читати матеріал російською

У понеділок, 21 жовтня, в селі Княжичі Броварського району на Київщині невідомі після ДТП обстріляли водія легкового авто, в результаті чого він був госпіталізований.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що стрілки втекли з місця злочину в невідомому напрямку на іншому транспортному засобі.

Новини
Напали без причини: на Київщині трапилася бійка зі стріляниною
У Княжичах після ДТП розстріляли водія

У Княжичах після ДТП розстріляли водія

Нацполіція

Передувала цьому інциденту дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль, що рухався назустріч, зіткнувся з автомобілем потерпілого і невідомі відкрили вогонь.

Пораненого водія доставили в лікарню. На місце події прибули керівництво Головного управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції і криміналістична лабораторія.

Із метою затримання озброєних зловмисників на території Київщини ввели поліцейську спеціальну операцію "Сирена". Правоохоронці звернулися до громадян із проханням із розумінням поставитися до зупинки і перевірки транспортних засобів.

Під Києвом ДТП закінчилася стріляниною

Під Києвом ДТП закінчилася стріляниною

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва водій автомобіля влаштував стрілянину з травматичної зброї і зник у невідомому напрямку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Теги
стрілянина ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
2
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel