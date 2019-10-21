Під Києвом після ДТП розстріляли водія: подробиці і фото

У понеділок, 21 жовтня, в селі Княжичі Броварського району на Київщині невідомі після ДТП обстріляли водія легкового авто, в результаті чого він був госпіталізований.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що стрілки втекли з місця злочину в невідомому напрямку на іншому транспортному засобі.

У Княжичах після ДТП розстріляли водія Нацполіція

Передувала цьому інциденту дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль, що рухався назустріч, зіткнувся з автомобілем потерпілого і невідомі відкрили вогонь.

Пораненого водія доставили в лікарню. На місце події прибули керівництво Головного управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції і криміналістична лабораторія.

Із метою затримання озброєних зловмисників на території Київщини ввели поліцейську спеціальну операцію "Сирена". Правоохоронці звернулися до громадян із проханням із розумінням поставитися до зупинки і перевірки транспортних засобів.

Під Києвом ДТП закінчилася стріляниною Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва водій автомобіля влаштував стрілянину з травматичної зброї і зник у невідомому напрямку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!