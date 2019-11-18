"Знищили гавань": з'явилися фото наслідків екологічної катастрофи в Криму

У селі Кизилове Балаклавського району (поблизу Севастополя) в анексованому Криму зникло озеро.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. Вона також опублікувала відповідні фото.
"Озера в Кизиловому більше немає. А раніше було. І це не посуха цілеспрямовано знищила гавань", – обурилася блогер.
Ілюстрація. Крим
"Навіщо нам озера, коли у нас храми, ракети, паркани. А ще поліцаї і беззмінний великий лідер, сонцеликий батько держави російської", – із сарказмом відповів один із користувачів мережі.
Озеро в селі Кизилове
twitter.com/KrimRt
Озеро в селі Кизилове
twitter.com/KrimRt
Коментарі до посту
Скріншот
Севастополь- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) November 17, 2019
Озера в кизилові більше немає
А раніше було
і це не посуха-цілеспрямовано знищила гавань pic.twitter.com/i3qqFQz893
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму назріла катастрофічна ситуація через брак прісної води. Великі річки півострова пересохли.
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