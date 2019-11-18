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18 листопада • оновлено в 05:04
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"Знищили гавань": з'явилися фото наслідків екологічної катастрофи в Криму

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У селі Кизилове Балаклавського району (поблизу Севастополя) в анексованому Криму зникло озеро.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. Вона також опублікувала відповідні фото.

"Озера в Кизиловому більше немає. А раніше було. І це не посуха цілеспрямовано знищила гавань", – обурилася блогер.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

"Навіщо нам озера, коли у нас храми, ракети, паркани. А ще поліцаї і беззмінний великий лідер, сонцеликий батько держави російської", – із сарказмом відповів один із користувачів мережі.

Озеро в селі Кизилове

Озеро в селі Кизилове

twitter.com/KrimRt

Озеро в селі Кизилове

Озеро в селі Кизилове

twitter.com/KrimRt

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму назріла катастрофічна ситуація через брак прісної води. Великі річки півострова пересохли.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Севастополь
Теги
Екологія Крим Крим без води Новини Криму фотографии
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Хо Хол
Хо Хол
"Мы короче отключим пресную воду)) пусть как хотят сами выкручиваются)))", - говорили хихлы. "СМОТРИТЕ, У НИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА ОТ НЕХВАТКИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ)))))))))) ЫХЫХЫХЫХ)))", - говорят хихлы. Вот так Крым и вернется к любимой и заботливой окраине.
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