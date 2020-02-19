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19 лютого • оновлено в 23:06
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У Китаї назвали препарат проти коронавірусу

1.9т
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У Китаї назвали противірусний препарат "Абідол" ліками проти коронавірусу.

Про це сказано в заяві місцевого МОЗ. Засіб увійшов в шосту версію попереднього плану лікування коронавірусу разом з хлорохінфосфатом і Рибавірином в комбінації з інтерфероном або лопінавіром/ритонавіром.

Лікарі відзначили високі противірусні показники препарату і розглядали його в попередніх лікувальних планах.

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Відзначимо, варто розрізняти "Абідол" з іншими ліками – "Арбідолом".

У Китаї назвали препарат проти коронавируса

У Китаї назвали препарат проти коронавируса

Як писав OBOZREVATEL, Україна готується до евакуації з Китаю через коронавірус 48 громадян України і 29 іноземців.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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