"У кислоті, бл*, жодного разу не брав участі": з'явилося несподіване зізнання підозрюваного у вбивстві Гандзюк

У мережі оприлюднили приховане відео розмови з Олексієм ("Москалом") Левіним, підозрюваним в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

На записі, опублікованому "Слідство.Інфо", він розповідає, як до нього прийшов заступник голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва Євген Ріщук (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Я тобі чесно кажу, в кислоті бл*, я взагалі жодного разу не брав участі, і сам ох*їв від того, що вони це зробили... До мене одного разу, якщо чесно, так, між нами, звернувся Ріщук. Це власник кінного клубу... Він приїхав, покликав мене і каже: я про тебе чув, мені порекомендували до тебе звернутися. У мене є до тебе делікатна справа. Є така Катерина Гандзюк, треба її якось покарати — облити фекаліями або ще щось, я готовий за це добре заплатити", — зазначив підозрюваний.

Олексій Левін Скріншот відео

"Я сказав, що цією темою вже не займаюся, але запитав про його інтерес. Він каже: у мене тут ліс, ще є якісь моменти, вона всюди свого носа суне", — продовжив Левін.

Він також підкреслив, що Гандзюк 100% заважала Ріщуку.

Після публікації відповідного відео спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко зробив заяву.

"Відео Олексія Левіна, яке нещодавно з'явилося в мережі інтернет, розглядається виключно як спосіб захисту підозрюваних у вбивстві: Левіна та Владислава Мангера, адвокати якого організували це інтерв'ю. Тим більше, що воно з'явилося в Україні саме в дні розгляду в Шевченківському райсуді зміни запобіжного заходу щодо Мангера, де прокуратура, як відомо, наполягає на безальтернативному арешті", - написав він у Facebook.

За словами Лисенка, жодного доказового значення це інтерв'ю особи, яка переховується від слідства, на жаль, немає.

"Уповноважений заявити, що в цьому відео Левіна для нас немає новин в зв'язку з тим, що останнім часом слідство отримало додаткові докази, які можуть привести до розширення кола підозрюваних в замовленні та організації злочину. Слідство розглядає робочі версії, які не виносяться в публічну площину. Зрозуміло, що прізвищ і суті отриманих показів розголошувати на цьому етапі в інтересах слідства я не маю можливості", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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