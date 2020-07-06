У Кіровоградській області зійшов із рейок вантажний потяг: фото масштабної аварії

Дарина Дурова Розслідування 18:09, 6.07.2020 Оновлено: 18:32, 6.07.2020

На станції Чорноліська в Кіровоградській області 6 липня зійшов із рейок вантажний потяг Одеської залізниці.

Інцидент стався, коли машиніста та його помічника не було в кабіні, передає "Думская". У результаті аварії ніхто не постраждав.

Попередньо, локомотив самовільно покотився під час стоянки. Електровоз врізався в будку на станції, повалив стовп. Вагони злетіли з рейок, а частина перевернулася і полетіла з насипу.

Потяг зійшов із рейок.
Думская

НП сталася з електровозом ВЛ80Т-1417 1978 року випуску, приписаним до локомотивного депо "ТЧ-7 Знам'янка". Причину події з'ясовують залізничники.

Потяг зійшов із рейок.
Думская
Потяг зійшов із рейок.
Думская
Потяг зійшов із рейок.
Думская
Потяг зійшов із рейок.
Думская

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Одесі вантажний потяг зійшов із рейок, врізався в бетонну огорожу й загорівся.

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