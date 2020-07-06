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У Кіровоградській області зійшов із рейок вантажний потяг: фото масштабної аварії

Дарина Дурова
Розслідування
1,6 т.
Поїзд зійшов з рейок

Поїзд зійшов із рейок. Думская

На станції Чорноліська в Кіровоградській області 6 липня зійшов із рейок вантажний потяг Одеської залізниці.

Інцидент стався, коли машиніста та його помічника не було в кабіні, передає "Думская". У результаті аварії ніхто не постраждав.

Попередньо, локомотив самовільно покотився під час стоянки. Електровоз врізався в будку на станції, повалив стовп. Вагони злетіли з рейок, а частина перевернулася і полетіла з насипу.

Потяг зійшов із рейок.

Потяг зійшов із рейок. Думская

НП сталася з електровозом ВЛ80Т-1417 1978 року випуску, приписаним до локомотивного депо "ТЧ-7 Знам'янка". Причину події з'ясовують залізничники.

Потяг зійшов із рейок.

Потяг зійшов із рейок. Думская

Потяг зійшов із рейок.

Потяг зійшов із рейок. Думская

Потяг зійшов із рейок.

Потяг зійшов із рейок. Думская

Потяг зійшов із рейок.

Потяг зійшов із рейок. Думская

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Одесі вантажний потяг зійшов із рейок, врізався в бетонну огорожу й загорівся.

УкраїнаКропивницькийУкрзалізницяпотягаварія
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  2. Розслідування