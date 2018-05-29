"У кіно таке не покажуть": українців вразив героїзм пораненого АТОшніка

Український доброволець на Донбасі після страшного поранення в обличчя під час бою вижив і добив ворога.
Про це написав у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов.
"На одній з ділянок фронту, недавно, наші атакували дозор російських найманців, трьох знищили. Але перед смертю один з найманців вистрілив в бійця нашої ударної групи, постріл прямо в обличчя!", - написав він.
Facebook Юрія Бутусова
Автоматна куля розпорола бійцеві щоку, але він зміг вижити.
Facebook Юрія Бутусова
"Він вижив після пострілу в упор! І встиг добити ворога. Так, в кіно таке не покажуть, життя створює сюжети посильніше. На щастя наш герой буде жити, і ні бій, ні страшна рана його не зламали", - додав журналіст.
За його словами, боєць воює в одному з "підрозділів, яких на фронті, скажімо так, немає, і які воюють тільки завдяки приголомшливому ентузіазму і народній допомозі".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня в Києві бул поранений в голову колишній військовий і блогер Валерій Ананьєв.
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".