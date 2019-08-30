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У Києві зустрічати не будуть: з'явилися нові подробиці обміну полонених

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Офіційної зустрічі в аеропорту в Києві звільнених полонених моряків і політв'язнів не буде.

Про це "Крим.Реалії" повідомило джерело у командуванні Збройних сил України. Зазначається, що їх одразу ж відвезуть у лікарню.

Цю ж інформацію раніше озвучували і рідні полонених моряків, які вже виїхали до Києва.

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Аеропорт "Жуляни" чекає полонених

"Крим.Реалії"

З офіційних і незалежних джерел досі підтвердження цієї інформації немає.

Водночас спікер СБУ Олена Гітлянська заявила, що переговори щодо обміну полоненими ще тривають. Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація, що сам процес може відбутися в буферній зоні аеропорту "Київ".

Пізніше адвокат одного з українських моряків Айдер Азаматов підтвердив, що 29 серпня моряків вивезли із СІЗО Москви до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими. Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
аеропорт Жуляни
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Макарский Александр
Макарский Александр
Жаль,постебались бы над стоящими на колинях и воющих похоронную щеневмерлу рагульем
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