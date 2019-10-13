У Києві зловили набите зброєю і вибухівкою авто: фото та відео з місця

У Києві співробітники поліції затримали за орієнтуванням автомобіль, в салоні якого виявили зброю і вибухівку.

Про це повідомляє "Інформатор". Затримання відбулося в Голосіївському районі столиці, на вулиці Заболотного недалеко від тютюнової фабрики (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Затримання підозрюваних kiev.informator.ua

У суботу правоохоронці зупинили Ford, який нещодавно проходив за орієнтуванням як автомобіль, з якого були здійснені постріли. Під час огляду машини було виявлено зброю та вибухівку.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

"У ході огляду поліцейські знайшли не тільки зброю, з якого імовірно велася стрілянина, а й вибухівку. За поки не підтвердженою інформацією, яку нам повідомили поліцейські, в салоні знаходилися дві гранати РГД-5 і одна граната Ф-1", – йдеться в повідомленні.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

На час оперативних дій на місце викликали близько десяти екіпажів патрульної поліції разом з медиками. Рух у бік Одеської площі було обмежено, через що автомобілі пустили по зустрічній смузі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Києві виявили арсенал зброї з ООС, в якому знайшли гранати, гвинтівки і майже 3000 куль.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!