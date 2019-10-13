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13 жовтня • оновлено в 08:43
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У Києві зловили набите зброєю і вибухівкою авто: фото та відео з місця

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У Києві співробітники поліції затримали за орієнтуванням автомобіль, в салоні якого виявили зброю і вибухівку.

Про це повідомляє "Інформатор". Затримання відбулося в Голосіївському районі столиці, на вулиці Заболотного недалеко від тютюнової фабрики (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Затримання підозрюваних

Затримання підозрюваних

kiev.informator.ua

Новини
Незаконно використали зброю? Ліквідація нападника на поліцейських на Київщині викликала скандал

У суботу правоохоронці зупинили Ford, який нещодавно проходив за орієнтуванням як автомобіль, з якого були здійснені постріли. Під час огляду машини було виявлено зброю та вибухівку.

У Києві зловили набите зброєю і вибухівкою авто: фото та відео з місця

kiev.informator.ua

У Києві зловили набите зброєю і вибухівкою авто: фото та відео з місця

kiev.informator.ua

У Києві зловили набите зброєю і вибухівкою авто: фото та відео з місця

kiev.informator.ua

"У ході огляду поліцейські знайшли не тільки зброю, з якого імовірно велася стрілянина, а й вибухівку. За поки не підтвердженою інформацією, яку нам повідомили поліцейські, в салоні знаходилися дві гранати РГД-5 і одна граната Ф-1", – йдеться в повідомленні.

У Києві зловили набите зброєю і вибухівкою авто: фото та відео з місця

kiev.informator.ua

У Києві зловили набите зброєю і вибухівкою авто: фото та відео з місця

kiev.informator.ua

У Києві зловили набите зброєю і вибухівкою авто: фото та відео з місця

kiev.informator.ua

На час оперативних дій на місце викликали близько десяти екіпажів патрульної поліції разом з медиками. Рух у бік Одеської площі було обмежено, через що автомобілі пустили по зустрічній смузі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Києві виявили арсенал зброї з ООС, в якому знайшли гранати, гвинтівки і майже 3000 куль.

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Місце
Україна Київ
Тег
зброя
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что за хрень? А разве на Украине не разрешено взрывать и стрелять?
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