Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

У Києві жінка прикинулася мертвою на виборчій дільниці: інцидент потрапив на відео

8.7т Читати матеріал російською

У Києві на одній із дільниць для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради жінка-виборець прикинулася мертвою, тому що забула свій паспорт.

Відповідне відео, зняте очевидцем курйозного інциденту, опубліковано "112 Україна". Де саме це сталося, не повідомляється.

Про всі подробиці проведення виборів у Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Новини
Під Києвом помітили грубе порушення на виборах: що відомо

Курйоз на ділянці

Курйоз на ділянці

Скрін відео

На кадрах видно, як жінка буквально на секунду нахиляється над столиком реєстрації громадян для участі в голосуванні. Після цього вона з голосним криком демонстративно здригається та падає на підлогу.

Відомо, що життю жінки нічого не загрожує. Чи проголосувала в результаті ця громадянка, поки не повідомляється.

Як писав OBOZREVATEL:

Дивіться також на OBOZREVATEL рейтинг партій та останні дані соцопитувань.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
голосування політика видео курйоз
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
23
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Бесово племя!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Активистка за порося голосовала
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel