У Києві жінка прикинулася мертвою на виборчій дільниці: інцидент потрапив на відео

У Києві на одній із дільниць для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради жінка-виборець прикинулася мертвою, тому що забула свій паспорт.

Відповідне відео, зняте очевидцем курйозного інциденту, опубліковано "112 Україна". Де саме це сталося, не повідомляється.

Про всі подробиці проведення виборів у Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Курйоз на ділянці Скрін відео

На кадрах видно, як жінка буквально на секунду нахиляється над столиком реєстрації громадян для участі в голосуванні. Після цього вона з голосним криком демонстративно здригається та падає на підлогу.

Відомо, що життю жінки нічого не загрожує. Чи проголосувала в результаті ця громадянка, поки не повідомляється.

Як писав OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися на всій території країни о 8:00 і закриються для підрахунку голосів о 20:00.

Вибори також стартували на закордонних дільницях. Першою, о першій годині ночі, відкрилася виборча дільниця в Австралії.

Усе про скандали та порушеннях на виборах у ВР читайте тут.

Станом на 16:00 21 липня явка виборців на вибори склала 33,74%.

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