У Києві в середу, 26 лютого, поліція затримала вісім жителів Рівненської області, які перевозили незаконно вирубану деревину.

Підозрювані організували вирубку дуба на території ландшафтного заказника місцевого значення "Пуща Водиця" та в Межигірському лісництві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. Сума збитку, за даними слідства, досягає мільйона гривень (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Кожен учасник злочинного угруповання відповідав за свій напрямок діяльності: організація незаконної вирубки деревини, підбір працівників і доставка їх до Києва, транспортування деревини в склади зберігання, а також у населені пункти, які вказували клієнти.

У Києві затримали угрупування "чорних" лісорубів Нацполіція

У Києві затримали угрупування "чорних" лісорубів Нацполіція

Із метою конспірації ретельно планували кожен вихід на "роботу" і маршрути вивезення деревини. Склад зберігання був розташований у м. Рівне. В подальшому реалізовували деревину за ціною 500 доларів США за кубічний метр.

Також за місцем проживання фігурантів та складських приміщень були проведені санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили "чорнові" записи, колоди зрубаних дерев породи "дуб" і обладнання.

У Києві затримали угрупування "чорних" лісорубів Нацполіція

У Києві затримали угрупування "чорних" лісорубів Нацполіція

П'яти фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 246 (Незаконна вирубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України, а трьом – за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.

У Києві затримали угрупування "чорних" лісорубів Нацполіція

У Києві затримали угрупування "чорних" лісорубів Нацполіція

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

Поліція приступила до встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, зокрема перевіряються посадові особи лісових господарств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирській області Служба безпеки України викрила злочинну схему експорту в Європейський Союз незаконно вирубаної деревини.

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