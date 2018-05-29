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У Києві застрелили відомого журналіста Аркадія Бабченка: всі подробиці

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У Києві ввечері 29 травня в квартирі на Микільсько-Слобідській невідомий застрелив журналіста Аркадія Бабченка.

За інформацією джерела "Обозревателя", ведучий помер в машині "швидкої допомоги". Пізніше це підтвердили в поліції.

"На 102 надійшло повідомлення, що в квартирі застрелений журналіст. В квартирі сліди крові. До лікарні не довезли. Помер", - повідомило джерело.

Аркадій Бабченко

01:24 В Москві на Великому москворецькому мосту на місці вбивства Бориса Нємцова проходить акція в пам'ять Аркадія Бабченка. Люди приносять квіти, лампадки і таблички з пам'ятними написами.

01:06 Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки згадав про вбивство в Києві російського журналіста. Небензя заявив також, що в Україні "незалежних і опозиційних журналістів вбивають" і припустив, що в цьому звинуватять Росію.

00:55 Міністр інформаційної політики України Юрій Стець висловив співчуття рідним Аркадія Бабченко і назвав вбивство журналіста замахом на свободу і правду.

00:20 Рада з прав людини при президенті Росії має намір домагатися допуску російських правозахисників до розслідування вбивства в Києві громадянина РФ Аркадія Бабченко. У Росії назвали вбивство "провокацією".

30 травня 00:03 Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезі закликав владу України провести детальне і негайне розслідування вбивства російського опозиційного журналіста.

23:49 Поліція склала фоторобот вбивці російського журналіста.

23:24 З'явилися перші фото вбитого Бабченка і місця злочину.

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вести

23:08 Комітет захисту журналістів закликав владу України провести швидке і ретельне розслідування вбивства.

23:01 Бабченко писав 28 травня 2014 року, що "довірена особа" президента Росії Володимира Путіна Марина Юденич пропонувала главі Чечні Рамзана Кадирова його ліквідувати.

22:55 Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченко в Києві.

22:49 Аркадій Бабченко побоювався за своє життя через публікацію про захоплення Криму.

22:42 Журналісти почали стрім з-під будинку вбитого.

22:35 Однією з версій вбивства журналіста Аркадія Бабченка будуть дії російських спецслужб, заявив нардеп від "Народного фронту" і член колегії МВС Антон Геращенко. Цієї ж версії дотримується журналіст Айдер Муждабаев.

22:08 За фатальним збігом обставин саме 29 травня 2014 року Бабченко дивом залишився в живих і називав цей день "другим днем народження".

22:01 За словами волонтера і товариша застреленого Мирослава Гая, вбивство Бабченка - політичне . Журналісту погрожували розправою.

21: 35 У поліції підтвердили смерть журналіста.

"У Києві стріляли в чоловіка. Від отриманого поранення потерпілий помер в кареті "швидкої". НП сталася на вулиці Микільсько-Слобідська в Дніпровському районі столиці. На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в будинку свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - в спину, потерпілий помер. Загиблий - громадянин РФ, 1977 р.н., ведучий одного з телеканалів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Встановлюються обставиниподії", - повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як відомо, журналіст Аркадій Бабченко був критиком кремлівського режиму і одним із засновників жанру сучасної військової прози. Він народився 18 травня 1977 року в Москві. 21 лютого 2017 року Бабченко разом з родиною виїхав з Росії через постійно надходили загроз. Після цього він жив у Празі, Ізраїлі та Києві. Факти з біографії Бабченка можна прочитати тут.

Люди шоковані тим, що сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в Києві підпалили автомобіль журналіста і залишили послання .

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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Крым Андрей
Крым Андрей
...Вот ведь как бывает. Захочет, скажем, человек поехать в Москву на "Абрамсе", под флагом НАТО. Пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что окажется вдруг валяющимся в Киеве, с дырой в спине... Какая жалость!
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Русня -твари гбешньіе, еще одного журналиста убили
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Галамага Елена
Галамага Елена
Очень жаль всегда его статьи читала это ужасно
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2
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