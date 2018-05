У Києві застрелили відомого журналіста Аркадія Бабченка: всі подробиці

У Києві ввечері 29 травня в квартирі на Микільсько-Слобідській невідомий застрелив журналіста Аркадія Бабченка.

За інформацією джерела "Обозревателя", ведучий помер в машині "швидкої допомоги". Пізніше це підтвердили в поліції.

"На 102 надійшло повідомлення, що в квартирі застрелений журналіст. В квартирі сліди крові. До лікарні не довезли. Помер", - повідомило джерело.

01:24 В Москві на Великому москворецькому мосту на місці вбивства Бориса Нємцова проходить акція в пам'ять Аркадія Бабченка. Люди приносять квіти, лампадки і таблички з пам'ятними написами.

01:06 Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки згадав про вбивство в Києві російського журналіста. Небензя заявив також, що в Україні "незалежних і опозиційних журналістів вбивають" і припустив, що в цьому звинуватять Росію.

00:55 Міністр інформаційної політики України Юрій Стець висловив співчуття рідним Аркадія Бабченко і назвав вбивство журналіста замахом на свободу і правду.

00:20 Рада з прав людини при президенті Росії має намір домагатися допуску російських правозахисників до розслідування вбивства в Києві громадянина РФ Аркадія Бабченко. У Росії назвали вбивство "провокацією".

30 травня 00:03 Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезі закликав владу України провести детальне і негайне розслідування вбивства російського опозиційного журналіста.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv . I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist's family. @OSCE_RFoM