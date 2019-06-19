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У Києві загинув Тимчук: опубліковані фото з місця трагедії

13.3тЧитати матеріал російською

У Києві 19 червня був знайдений мертвим координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат ("Народний фронт") Дмитро Тимчук.

У розпорядженні OBOZREVATEL з'явилися фотографії будинку №10 на бульварі Перова, де сталася трагедія (щоб подивитися знімки, проскрольте сторінку до кінця).

На місці НП працює слідчо-оперативна група Національної поліції.

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

У Києві загинув Тимчук: опубліковані фото з місця трагедії
Дмитро Тимчук.

Дмитро Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність або кримінал.

За фактом смерті вже розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Особа
Дмитро Тимчук
Місце
УкраїнаКиїв
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Ну а фотки дырявого будут?? Что бы люди поверили то потерь нет..а просто побитая башка майданутой скотиняки..
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Макаревич egor 1
Макаревич egor 1
Чистил оружие, и случайно нажал на курок... и так семь раз...
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Livesey David
Livesey David
Вы там его сразу не хороните, потыкайте зубочисткой пару дней, вдруг оживет, как Бабченка.
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