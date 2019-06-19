У Києві загинув Тимчук: опубліковані фото з місця трагедії

У Києві 19 червня був знайдений мертвим координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат ("Народний фронт") Дмитро Тимчук.

У розпорядженні OBOZREVATEL з'явилися фотографії будинку №10 на бульварі Перова, де сталася трагедія (щоб подивитися знімки, проскрольте сторінку до кінця).

На місці НП працює слідчо-оперативна група Національної поліції.

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук

Дмитро Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність або кримінал.

За фактом смерті вже розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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