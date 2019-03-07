У Києві заарештували топ-чиновника за великий хабар

Заступника голови Державного агентства водних ресурсів України, якого спіймали "на гарячому" з хабарем, заарештували на два місяці.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган. Суд виніс рішення у четвер, 7 березня.

"Затриманому на хабарі у 8 тис. доларів заступнику голови Державного агентства водних ресурсів України громадянину Г. Солом'янським районним судом Києва сьогодні обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в межах 130 прожиткових мінімумів, що становить 250 тис. грн", – написала вона.

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При цьому, Сарган зазначила, що ГПУ клопотала про більший розмір застави – 2 млн грн, однак суд не задовольнив прохання. "Вийшло, що заплатить, як за заправку свого Порше в місяць", – прокоментувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 4 лютого, на хабарі в 30 тисяч гривень затримали заступника директора одного з державних підприємств концерну "Техвоєнсервіс" Міністерства оборони України.

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