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У Києві взяли в заручники знаного правозахисника: що відомо

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У Києві взяли у заручники голову правління "Міжнародної Ліги захисту прав громадян України" Едуарда Багірова.

Про це повідомила у Facebook дружина правозахисника Анна Багірова. За її словами, чоловіка 13 червня утримували силоміць протягом двох годин двоє працівників поліції та кримінальний авторитет Олег Б. зі своїми підлеглими.

"Його били, забрали паспорт і документи на машину. Погрожували вбивством йому і членам нашої сім'ї", — написала Анна.

Едуард Багіров

Едуард Багіров

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Жінка зазначила, що зв'язалася з начальником поліції Києва і за його наказом правоохоронці Оболонського району звільнили Едуарда. Також був затриманий і "ватажок банди здирників".

"Сьогодні (14 червня. — Ред.) будуть передані матеріали до прокуратури Оболонського району. Готуємо заяву на ім'я прокурора Києва та на ім'я начальника поліції, а також до Державного бюро розслідувань", — зазначила Анна Багірова.

Напад на свого чоловіка жінка порівняла зі свавіллям у 90-і роки минулого століття.

"Якщо вже Едуарда Багірова, відому і публічну людину, громадського діяча, взяли в заручники у столиці України і здійснювали фізичне насильство, що можуть вони зробити з громадянами України в регіонах? При цьому у кримінальному злочині разом із бандитами брали участь чинні працівники правоохоронного органу" — зазначила вона.

У Києві взяли в заручники знаного правозахисника: що відомо

Згодом нашим журналістам стали відомі подробиці НП. Виявилося, що Багіров сам прийшов на зустріч з авторитетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві грабіжник напав на чоловіка у кабіні ліфта, вдарив його ножем, після чого забрав сумку з телефоном та іншими речами. Нападник з місця пригоди зник.

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Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Особа
Едуард Багіров
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція України
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
за це стояв майдан!
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Anin Georgij
Anin Georgij
Виталька, пора что-то делать. Понятно, что один мост устал, другой уснул, третий треснул. Да хватит с этими мостами разговаривать, иди разберись со своими ментами.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Новые веяния зелёной власти.
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