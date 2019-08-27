У Києві влаштували зухвале збройне пограбування ювелірного: фото з місця злочину

У понеділок, 26 серпня, в Києві чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, в результаті нападу ніхто не постраждав.

"Подія трапилася на вулиці Драйзера в Деснянському районі столиці. В ювелірний магазин зайшов невідомий чоловік зі зброєю. Він попередив продавців, що це розбійний напад, і наказав не чинити опір. Правопорушник розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси і зник", - йдеться в повідомленні .

Пограбували ювелірний в Києві поліція Києва

Пограбували ювелірний в Києві поліція Києва

Пограбували ювелірний в Києві поліція Києва

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Як зазначається, під час НП охоронця закладу не було в приміщенні.

Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії: оглянули місце події, опитали свідків, вилучили і обробляють відео з камер спостереження.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження ст. 187 ККУ (розбій).

Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом напали на будинок бізнесмена.

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