У Києві вирішують долю учасників масової стрілянини: з'явилися перші кадри з суду

У четвер, 22 серпня, Голосіївський районний суд Києва розпочав розгляд справи щодо стрілянини між співробітниками "Муніципальної варти" й охоронної організації "Лівий берег".

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Стало відомо, що першим перед судом постав підозрюваний Сергій Лещенко. Слідчі зажадали обрати йому запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО.

У Києві вирішують долю учасників масової стрілянини Fаcebook "Київ Оперативний"

Відзначимо, судове засідання затягнулося до ночі. Подробиці поки невідомі.

У Києві вирішують долю учасників масової стрілянини Fаcebook "Київ Оперативний"

Суд у справі стрілянини в Голосієво Fаcebook "Київ Оперативний"

Нагадаємо, за інформацією пресслужби КМДА, конфлікт почався після того, як співробітники КП "Муніципальної варти" помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які голосно щось з'ясовували між собою.

При спробі наряду дізнатися про причини зборів, невідомі особи почали ображати охоронців із застосуванням нецензурної лексики.

Всі подробиці про учасників події читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 20 серпня у Києві біля станції метро "Голосіївська" трапилася стрілянина, в результаті якої постраждали люди. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.

Стало відомо, що до стрілянини біля кафе "Кухня Поллі" у метро "Голосіївська" в Києві мають відношення три особи.

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