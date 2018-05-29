У Києві вбили Бабченка: факти з життя журналіста

Журналіст Аркадій Бабченко, убитий 29 травня в Києві, був критиком кремлівського режиму і одним із засновників жанру сучасної військової прози.

Він народився 18 травня 1977 року в Москві в родині інженера-конструктора і вчительки російської мови і літератури.

Бабченко закінчив юридичний факультет Сучасного гуманітарного університету з дипломом бакалавра юриспруденції з міжнародного права. Він служив зв'язківцем, а також був командиром розрахунку в гранатометному взводі після початку Другої чеченської війни. У 2000 році його звільнили в запас у званні старшини гвардії, після чого почалася його журналістська кар'єра.

Він був військовим кореспондентом "Московського комсомольця" і "Нової газети", працював у програмі "Забутий полк", а також співпрацював з газетами, журналами і телепередачами.

У березні 2012 року проти Бабченко було порушено кримінальну справу за статтею 212 Кримінального кодексу Російської Федерації "Заклики до масових заворушень" через публікацію поста про можливу тактику мітингувальників "за чесні вибори".

Крім того, він видавав журнал "Мистецтво війни" і займався проектом "Журналістика без посередників".

Гострі нападки на Бабченко були пов'язані з катастрофою Ту-154 над Чорним морем, коли журналіст заявив, що російські артисти імені Александрова, які летіли в Сирію, недостойні жалю. У зв'язку з цим російський депутат Віталій Мілонов і сенатор Франц Клінцевич закликали порушити кримінальну справу і позбавити його громадянства.

21 лютого 2017 року Бабченко разом з родиною виїхав з Росії через постійні загрози. Після цього він жив у Празі, Ізраїлі та Києві.

У жовтні 2017 по травень 2018 року він вів програму "Prime: Бабченко" на кримськотатарському телеканалі ATR.

Він також отримав сім премій: Спілки журналістів Росії "За мужність і професіоналізм", "За мужність в літературі "в рамках премії "Дебют", дві премії журналу "Новий світ", English PEN-Club, Frontline club, Артема Боровика за нариси "війна і мир з примусу" і PEN-Cluba.

Книги Бабченка переведено на 16 мов і видано в 22 країнах світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченко вбили в Києві 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, будуть дії російських спецслужб. У зв'язку з цим Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.