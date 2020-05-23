У Києві трапився вибух біля офісу Медведчука

У центрі Києва біля офісу глави партії "За життя" Віктора Медведчука трапився вибух.

Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNEWS. Також інформацію підтвердив позафракційний нардеп Антон Поляков (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Очевидці повідомили нашому телеграм-каналу, що біля офісу глави партії "За життя" Віктора Медведчука стався вибух. За словами перехожих, спочатку було чути націоналістичні гасла, потім вибух", – сказано в повідомленні.

За даними телеграм-каналу, поліція встигла затримати двох активістів. Решта, кидаючи фаєри, змогли втекти.

Екс-нардеп Ігор Мосійчук стверджує, що під офісом Медведчука нібито проходив якийсь пікет, після якого прозвучав вибух.

Поляков також підтвердив факт вибуху.

"У центрі Києва стався вибух біля офісу Віктора Медведчука. На місці працює поліція", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Вибух біля офісу Медведчука Telegram Полякова

Вибух біля офісу Медведчука

Вибух біля офісу Медведчука

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