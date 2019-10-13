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13 жовтня • оновлено в 20:52
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У Києві стався вибух біля банку: поліція почала розшук злочинців

1.6т Читати матеріал російською

У ніч на 13 жовтня в Києві невідомі підірвали банкомат у відділенні ПриватБанку в Святошинському районі, на вулиці Корольова. Правоохоронці почали розшук зловмисників.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва. За їхньою інформацією, підозрювані пошкодили вхідні двері відділення ПриватБанку і проникли всередину, після чого підірвали банкомат, проте не змогли дістатися до грошей і зникли.

У Києві стався вибух біля банку: поліція почала розшук злочинців

На місці злочину працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи і патрульна поліція. Слідче управління Святошинського управління поліції вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом замаху на крадіжку, за статтею 185 Кримінального кодексу України.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
ПриватБанк Національна поліція України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Хлопцы АТОшные гром ищут.
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