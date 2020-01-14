У Києві продовжили судити "зниклих" беркутівців: усі деталі

У Святошинському районному суді Києва 14 січня відбулося чергове засідання у справі беркутівців, підозрюваних у розстрілах Небесної Сотні. Їх віддали терористам "Л/ДНР" у рамках обміну полоненими перед Новим роком.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, зала суду переповнена, але при цьому немає жодної людини на лаві підсудних (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У зв'язку з цим судді почали засідання зі з'ясування, чому на нього не з'явилися обвинувачені. Більше того, у суду немає жодних офіційних документів про їхню відсутність, а інформацію про обмін беркутівців судді дізналися зі ЗМІ. Також до них не надходило рішення Апеляційного суду, який замінив підозрюваним запобіжний захід.

Зі свого боку адвокат підсудних Стефан Решко заявив, що його підзахисні повністю зникли з поля зору. За його словами, передає Укрінформ, беркутівців доправили на КПВВ "Майорське" 29 грудня, і це було не востаннє, коли він із ними спілкувався.

На лаві підсудних немає жодного підозрюваного Скріншот відео

На лаві підсудних немає жодного підозрюваного Скріншот відео

"Більше двох тижнів не маємо контактів із нашими підзахисними. І у нас як у захисників навіть немає повного тексту судового рішення, ухваленого 28 грудня (про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання. – Ред.)", – сказала сторона захисту обвинувачених.

Також стало відомо, що в резонансному судовому процесі з'явилися нові обличчя – три прокурори. Однак захисники потерпілої сторони висловили їм недовіру, оскільки вважають їх упередженими і побоюються ще більшого затягування процесу.

"Заявляю відвід всій групі прокурорів, зокрема й присутнім – Шеваленку, Суботіну, Мазепиній", – сказала адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська.

Мотивом своєї заяви про відвід вона вказала деталі ходу розгляду апеляційних скарг щодо запобіжних заходів беркутівцям, обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській.

Син Героя Небесної Сотні Скріншот відео

На думку Закревської, ці прокурори "не є незалежними, є упередженими і перебувають під незаконним впливом, а тому підлягають відводу".

Інші представники потерпілих, зокрема Віталій Титич, Олена Сторожук, а також самі постраждалі підтримали цей відвід і запевнили, що готові боротися за справедливе рішення до кінця.

Тим часом адвокат беркутівців Решко зазначив, що суд нібито не має підстав розглядати цей відвід, і попросив суд відмовити в його задоволенні. Інші адвокати обвинувачених висловили аналогічну думку. Крім того, самі прокурори заявили, що підстав для їхнього відводу немає. Суд після цього пішов до нарадчої кімнати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР", під час якого терористам були передані 124 утримувані особи, зокрема і колишні "беркутівці". В Україну повернулися 76 осіб.

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що без видачі терористам "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" повернення додому українських спецназівців було неможливе.

31 грудня громадська організація "Сім'я Героїв Небесної Сотні" звернулася у ГПУ і комісію з утвердження на адміністративні посади з вимогами і проханнями замінити склад прокурорів у справі беркутівців.

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