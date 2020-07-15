У Києві поліція звільнили викраденого бізнесмена: його два тижні тримали в наручниках в підвалі
Поліція звільнила підприємця Сергія Ткаченко, якого викрали 1 липня.
Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, затриманого два тижні тримали в наручниках в підвалі.
Трьох зловмисників затримали. Підприємець повернеться до своєї сім'ї.
Заступник глави МВС України Антон Геращенко в Facebook уточнив, що троє зловмисників, які утримували Ткаченка в підвалі на території Голосіївського району Києва прикутим до батареї, катували його, били і знущалися, вимагаючи гроші.
"Зараз з ним працюють медики. Його життю нічого не загрожує. Сьогодні ввечері він буде вже в колі рідних. А на лиходіїв тепер чекає тривалий термін ув'язнення за викрадення та катування людини", - написав Геращенко.
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