Поліція звільнила підприємця Сергія Ткаченко, якого викрали 1 липня.

Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, затриманого два тижні тримали в наручниках в підвалі.

Трьох зловмисників затримали. Підприємець повернеться до своєї сім'ї.

Заступник глави МВС України Антон Геращенко в Facebook уточнив, що троє зловмисників, які утримували Ткаченка в підвалі на території Голосіївського району Києва прикутим до батареї, катували його, били і знущалися, вимагаючи гроші.

"Зараз з ним працюють медики. Його життю нічого не загрожує. Сьогодні ввечері він буде вже в колі рідних. А на лиходіїв тепер чекає тривалий термін ув'язнення за викрадення та катування людини", - написав Геращенко.

Поліція звільнила викраденого підприємця (Twitter Арсена Авакова)

У Києві поліція звільнили викраденого бізнесмена: його два тижні тримали в наручниках в підвалі (Twitter Арсена Авакова)

У Києві поліція звільнили викраденого бізнесмена: його два тижні тримали в наручниках в підвалі (Twitter Арсена Авакова)

У Києві поліція звільнили викраденого бізнесмена: його два тижні тримали в наручниках в підвалі (Twitter Арсена Авакова)

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