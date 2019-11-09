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10 листопада • оновлено в 01:21
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У Києві поліція влетіла в авто з дитиною: є постраждалі

1.6т Читати матеріал російською

У суботу, 9 листопада, в Києві на перетині вулиць Щусєва та Берлінського сталася ДТП за участю автомобіля поліції охорони і Audi, пасажирами якої були жінка і дитина. В результаті постраждали 4 людини.

Як повідомляє Інформатор, ДТП сталася близько 21:20.

"За попередньою інформацією, Audi рухався по вулиці Берлінського на зелене світло світлофора, коли в нього влетів поліцейський автомобіль, який їхав на виклик. Далі свідчення учасників розходяться", – йдеться у повідомленні.

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Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Водій Audi заявив, що копи їхали тільки з увімкненими проблисковими маячками, які він побачив надто пізно через паркан, а вони запевняють, що їхали також із ввімкненими звуковими сигналами.

У результаті зіткнення у поліцейського автомобіля виявився вм'ятий капот, а Audi отримав серйозні пошкодження лівого боку.

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

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Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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