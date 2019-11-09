У Києві поліція влетіла в авто з дитиною: є постраждалі

У суботу, 9 листопада, в Києві на перетині вулиць Щусєва та Берлінського сталася ДТП за участю автомобіля поліції охорони і Audi, пасажирами якої були жінка і дитина. В результаті постраждали 4 людини.

Як повідомляє Інформатор, ДТП сталася близько 21:20.

"За попередньою інформацією, Audi рухався по вулиці Берлінського на зелене світло світлофора, коли в нього влетів поліцейський автомобіль, який їхав на виклик. Далі свідчення учасників розходяться", – йдеться у повідомленні.

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва Інформатор

Водій Audi заявив, що копи їхали тільки з увімкненими проблисковими маячками, які він побачив надто пізно через паркан, а вони запевняють, що їхали також із ввімкненими звуковими сигналами.

У результаті зіткнення у поліцейського автомобіля виявився вм'ятий капот, а Audi отримав серйозні пошкодження лівого боку.

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва Інформатор

В аварії постраждали чотири людини: два поліцейських і пасажири Audi, жінка і дитина. У всіх постраждалих травми несерйозні. Водій від госпіталізації відмовився.

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Голосіївському районі Києва 8 листопада у страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Вона була за кермом автомобіля Skoda, який зіткнувся з вантажівкою DAF. Шансів вижити у дівчини не було. Її похорон призначено на 10 листопада.

Також у Києві дівчина-водій за півгодини потрапила одразу в дві аварії. Вона пояснила це тим, що нібито тільки в той день отримала водійські права.

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