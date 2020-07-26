У Києві поліцейський на Infiniti напав на людей. Відео

У Києві учасником розбірки на дорозі виявився співробітник Національної поліції Олександр Бистров, якого помітили за кермом "Infiniti ". Він "відзначився" рухом смугою громадського транспорту, агресією, нападом на людей із балончиком, також у нього знайшли зброю.

Про це йдеться у розслідуванні "Bihus.info". Зазначається також, що Бистров, 1992 року народження, є співробітником Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Також повідомляється, що його автомобіль – Infiniti Q50 2018 року – у деклараціях не значиться, навіть більше, він не зареєстрований ні в сервісному центрі МВС, ні в жодному іншому реєстрі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Журналісти дізналися, що поліцейський проживає в новому дорогому ЖК, де володіє квартирою вартістю в 700 тис грн. Водночас автомобіль та гараж у зазначеному ЖК належать матері Бистрова, яка є "скромною пенсіонеркою з податкової з непоганим запасом Infinity".

На водія іншого автомобіля поліцейський напав із газовим балончиком Sabre, який заборонений для використання проти людей. А поліцейські, які зупинили "Infiniti" за рух смугою громадського транспорту, не оштрафували Бистрова та не оглядали його машину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп із групи "Партія "За майбутнє" Антон Яценко вже 60 разів перевищив швидкість на дорогах за 50 днів дії відеофіксації порушень ПДД. Він жодного разу ще не заплатив штраф.