У Києві триває нове засідання суду у справі Рубана: онлайн-трансляція та подробиці

В Апеляційному суді міста Києва 20 березня йде засідання, на якому розглядають апеляцію на арешт колишнього перемовника зі звільнення полонених від України Володимира Рубана (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Воно почалося о 10:45 за київським часом в приміщенні суду на Солом'янській площі і транслюється на Youtube-каналі "Радіо Свобода".

Під час засідання адвокат Рубана Віталій Погосян заявив, що у підозрі його підзахисного є протиріччя.

"Мене вразило те, що після підозри відразу з'явилося повідомлення про вчинення терористичного акту. Мета за підозрою вказана, як вбивство президента. Це повідомлення про підозру не відповідає здоровому глузду", - зазначив він.

Також Погосяна збентежило те, що, згідно з текстом підозри, Рубан придбав кулемет, однак абсолютно незрозуміло, хто повинен був стати одержувачем зброї для скоєння теракту.

Він висловив і невдоволення тим, що свідків у справі допитували без адвокатів.

"Також в тексті говориться, що терористичний акт повинен був бути здійснений в центрі міста. Все, що написано в повідомленні про підозру, на мій погляд, має протиріччя. Дуже прошу звернути увагу, що підозра не обґрунтована", - підсумував свої претензії Погосян.

Також стало відомо про те, що Рубана хоче взяти на поруки позафракційний народний депутат Надія Савченко, яка прибула на засідання зі своєю сестрою Вірою і подала до суду клопотання зі своїм наміром.

Виступ прокурора Скріншот відео

Адвокат Рубана Скріншот відео

Судді Скріншот відео

Володимир Рубан під вартою Скріншот відео

Володимир Рубан під вартою Скріншот відео

Володимир Рубан Politeka

Як повідомляв "Обозреватель", 8 березня СБУ на Донбасі затримала Рубана з арсеналом різного озброєння. Вранці 9 березня йому оголосили про підозру.

Зокрема, екс-голові організації "Офіцерський корпус" інкримінують підготовку замаху на президента України Петра Порошенка, а також підготовку терористичного акту у Верховній Раді спільно з нардепом Савченко і незаконне володіння зброєю.