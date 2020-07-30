У Києві почалися переговори з Іраном щодо компенсації за збитий літак МАУ

У Києві 30 липня почалися переговори з делегацією Ірану щодо компенсації за збитий пасажирський літак МАУ рейсу PS752 над Тегераном.

Про це сказано в відеоролику, опублікованому в Facebook МЗС України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відомство докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними.

"Сьогодні в Києві почалися переговори про компенсації за збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752 за участю іранської делегації. Ми довго домагалися початку переговорного процесу, і я вітаю, що справа, нарешті, зрушила з місця", – сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що "процес не буде легким, але ми працюємо на результат: досягнення справедливості".

"Українське МЗС докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними. Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, в якому вони живуть уже понад півроку. Ми доб'ємося справедливості, скільки б часу і зусиль це не коштувало", – зазначив міністр.

Судячи з кадрів відео, на переговорах були присутні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд і посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

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