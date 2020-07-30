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У Києві почалися переговори з Іраном щодо компенсації за збитий літак МАУ

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
1,6 т.
Україна та Іран почали переговори щодо компенсації за збитий Boeing

Україна та Іран почали переговори щодо компенсації за збитий Boeing. Скриншот відео

У Києві 30 липня почалися переговори з делегацією Ірану щодо компенсації за збитий пасажирський літак МАУ рейсу PS752 над Тегераном.

Про це сказано в відеоролику, опублікованому в Facebook МЗС України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відомство докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними.

"Сьогодні в Києві почалися переговори про компенсації за збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752 за участю іранської делегації. Ми довго домагалися початку переговорного процесу, і я вітаю, що справа, нарешті, зрушила з місця", – сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що "процес не буде легким, але ми працюємо на результат: досягнення справедливості".

"Українське МЗС докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними. Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, в якому вони живуть уже понад півроку. Ми доб'ємося справедливості, скільки б часу і зусиль це не коштувало", – зазначив міністр.

Судячи з кадрів відео, на переговорах були присутні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд і посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКатастрофа українського Boeing 737 в ІраніМіністерство закордонних справ УкраїниДмитро Кулеба
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  2. Розслідування