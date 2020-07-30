У Києві почалися переговори з Іраном щодо компенсації за збитий літак МАУ
Україна та Іран почали переговори щодо компенсації за збитий Boeing. Скриншот відео
У Києві 30 липня почалися переговори з делегацією Ірану щодо компенсації за збитий пасажирський літак МАУ рейсу PS752 над Тегераном.
Про це сказано в відеоролику, опублікованому в Facebook МЗС України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відомство докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними.
"Сьогодні в Києві почалися переговори про компенсації за збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752 за участю іранської делегації. Ми довго домагалися початку переговорного процесу, і я вітаю, що справа, нарешті, зрушила з місця", – сказав глава МЗС.
Кулеба зазначив, що "процес не буде легким, але ми працюємо на результат: досягнення справедливості".
"Українське МЗС докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними. Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, в якому вони живуть уже понад півроку. Ми доб'ємося справедливості, скільки б часу і зусиль це не коштувало", – зазначив міністр.
Судячи з кадрів відео, на переговорах були присутні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд і посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не заперечили ймовірність, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
Але потім у Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того щоб назавжди закрити питання про розслідування.
Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.
У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їх передання Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифруванні "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.