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У Києві онкохворим продавали безкоштовні препарати: деталі скандалу

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У Національному інституті раку в Києві викрили корупційну схему з продажу онкохворим людям безкоштовних для них препаратів.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту захисту економіки Нацполіціі в Fаcebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в п'ятницю, 16 серпня, було проведено санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку МОЗ України.

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У Києві онкохворим продавали безкоштовні препарати: деталі скандалу

Пресслужба Департаменту захисту економіки

У Києві онкохворим продавали безкоштовні препарати: деталі скандалу

Пресслужба Департаменту захисту економіки

"Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків і медикаментів для потреб Інституту раку", – розповіли правоохоронці.

За даними слідства, суми хабарів за призначення і видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 до 70 тисяч гривен. Суми "відкатів" у тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених договорів.

У Києві онкохворим продавали безкоштовні препарати: деталі скандалу

Пресслужба Департаменту захисту економіки

У Києві онкохворим продавали безкоштовні препарати: деталі скандалу

Пресслужба Департаменту захисту економіки

Поліції вдалося знайти вдома у фігурантів справи документацію, що підтверджує їх причетність до протиправної діяльності. Крім того, в кабінеті одного із службовців виявили 20 тисяч грн.

Лікарям може бути оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або отримання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У Києві онкохворим продавали безкоштовні препарати: деталі скандалу

Пресслужба Департаменту захисту економіки

У Києві онкохворим продавали безкоштовні препарати: деталі скандалу

Пресслужба Департаменту захисту економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Рівненському обласному онкодиспансері викрили мільйонну схему заробітку на хворих раком пацієнтах.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство охорони здоров'я Національний інститут раку
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