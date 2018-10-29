МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Києві нардеп викликав поліцію через піонерські краватки: спалахнув гучний скандал

8.5тЧитати матеріал російською

Народний депутат від БПП, глава української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв обурився тим, що деякі відвідувачі концерту "Дискотека 80-х" у Києві прийшли на вечірку в червоних піонерських краватках.

"Довелося вивести із залу і викликати поліцію через провокаторів, які прийшли із забороненою комуністичною символікою. Вели себе як типові радянські люди. Що ще має статися, щоб такі нарешті зрозуміли, скільки смертей комуністична ідеологія принесла Україні?" — написав він у Facebook.

За його словами, поліція прибула за викликом, комуністичну символіку прибрали.

Новини
''Нещасливі люди'': Герман розкритикували за заяву про декомунізацію

"Заяву в поліцію написав. Більше їх не бачив. Півконцерту зіпсовано, але ми не шкодуємо", — додав Ар'єв.

Інцидент стався у Палаці спорту. На "Дискотеку 80-х" приїхали зірки того часу: CCCatch, Joy і Lian Ross.

У той же час, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що історію підхопило російське телебачення.

"Вчора нас разів 5 показували, цитували і називали "ненормальними", — написала вона у Facebook.

У той же час скандальна ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко засудила вчинок Ар'єва, назвавши його "дурником".

"Вважаю, що час фіксувати нове захворювання — "Ар'єв головного мозку". Найсмішніше, що ці "патріоти" саме й копіюють усе те, проти чого нібито намагаються боротися. Одна ідеологія, один образ думок, один вождь, одна кондитерська фабрика", — написала вона.

Новини
Скасування свят і перейменування областей: Україна поставить крапку в декомунізації

Пізніше нардеп додав, що негативна реакція на його вчинок лише свідчить про те, що він "усе правильно робить".

"Закон проти червоних шматок і колорадських стрічок має діяти, а не перебувати на папері. Під цими символами вбивали українців. А те що ця зграя піднімає голову і підвищує голос, свідчить про забудькуватість активної частини суспільства, яку ціну заплачено за те, щоб російське сміття виносити на звалище вчасно. Бо воно має здатність повертатися і завалювати Україну знов — це варто пам‘ятати", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українській електричці розгорівся скандал із ''русскім міром''.

Особи
Володимир Ар'євІрина Геращенко
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
6
39
Смішно
7
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Почти европейска КНДР!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Nikola Igor
Nikola Igor
Долбанные совкодрочеры!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ильченко София
Ильченко София
Спасибо Арьев!С этой чумой в Украине,нужно бороться, и вычищать всю эту рвань.Красные кровавые тряпки, вообще не должны появляется в УКРАИНЕ.Достаточно "23 февраля",который "праздновали",много лет,а эта кровавая армия убийц педесрации,снова злочинствует в УКРАИНЕ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наші блоги