У Києві нардеп викликав поліцію через піонерські краватки: спалахнув гучний скандал

Народний депутат від БПП, глава української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв обурився тим, що деякі відвідувачі концерту "Дискотека 80-х" у Києві прийшли на вечірку в червоних піонерських краватках.

"Довелося вивести із залу і викликати поліцію через провокаторів, які прийшли із забороненою комуністичною символікою. Вели себе як типові радянські люди. Що ще має статися, щоб такі нарешті зрозуміли, скільки смертей комуністична ідеологія принесла Україні?" — написав він у Facebook.

За його словами, поліція прибула за викликом, комуністичну символіку прибрали.

"Заяву в поліцію написав. Більше їх не бачив. Півконцерту зіпсовано, але ми не шкодуємо", — додав Ар'єв.

Інцидент стався у Палаці спорту. На "Дискотеку 80-х" приїхали зірки того часу: CCCatch, Joy і Lian Ross.

У той же час, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що історію підхопило російське телебачення.

"Вчора нас разів 5 показували, цитували і називали "ненормальними", — написала вона у Facebook.

У той же час скандальна ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко засудила вчинок Ар'єва, назвавши його "дурником".

"Вважаю, що час фіксувати нове захворювання — "Ар'єв головного мозку". Найсмішніше, що ці "патріоти" саме й копіюють усе те, проти чого нібито намагаються боротися. Одна ідеологія, один образ думок, один вождь, одна кондитерська фабрика", — написала вона.

Пізніше нардеп додав, що негативна реакція на його вчинок лише свідчить про те, що він "усе правильно робить".

"Закон проти червоних шматок і колорадських стрічок має діяти, а не перебувати на папері. Під цими символами вбивали українців. А те що ця зграя піднімає голову і підвищує голос, свідчить про забудькуватість активної частини суспільства, яку ціну заплачено за те, щоб російське сміття виносити на звалище вчасно. Бо воно має здатність повертатися і завалювати Україну знов — це варто пам‘ятати", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українській електричці розгорівся скандал із ''русскім міром''.