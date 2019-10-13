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13 жовтня • оновлено в 09:01
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У Києві на вулиці влаштували масову бійку: загинув молодий хлопець

1.2т Читати матеріал російською

У Києві на вулиці Панельна в результаті масової бійки загинув молодий хлопець 1996 року народження.

Про це повідомляє "Інформатор". Трагічний інцидент стався 13 жовтня близько опівночі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тіло загиблого

Тіло загиблого

informator.ua

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За словами свідків, бійка почалася між групою людей, після чого більшість учасників конфлікту почали бити ногами лежачого на землі хлопця. Після прибуття поліції учасники бійки втекли з місця трагедії.

Огляд тіла загиблого

Огляд тіла загиблого

kiev.informator.ua

Поліція на місці трагедії

Поліція на місці трагедії

kiev.informator.ua

Брат загиблого

Брат загиблого

kiev.informator.ua

Поліція веде огляд

Поліція веде огляд

kiev.informator.ua

Огляд місця трагедії

Огляд місця трагедії

kiev.informator.ua

Свідки події

Свідки події

kiev.informator.ua

Співробітники поліції провели огляд тіла і опитали свідків того, що сталося. В даний момент правоохоронці намагаються дізнатися обставини трагедії у іншого учасника конфлікту.

Нагадаємо, раніше в Києві в Києві спіймали набите зброєю і вибухівкою авто.

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Місце
Україна Київ
Теги
вбивство бійка
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