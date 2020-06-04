У Києві на хабарі в $100 тисяч спіймали двох прокурорів

Дарина Дурова Розслідування 17:52, 4.06.2020 Оновлено: 18:03, 4.06.2020

Двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №6 (Печерський район) у четвер, 4 червня, спіймали на хабарі.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Операція проводилася співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За інформацією джерел, сума хабаря склала 100 тисяч доларів. Ці гроші нібито були отримані від підприємця за закриття кримінального провадження.

Під час проведення обшуку в прокуратурі, співробітники ДСР виявили частину цієї суми у одного із заступників керівника цієї прокуратури.

За попередньою інформацією, підлеглий заніс "наверх" частину отриманого хабаря.

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