Двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №6 (Печерський район) у четвер, 4 червня, спіймали на хабарі.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Операція проводилася співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За інформацією джерел, сума хабаря склала 100 тисяч доларів. Ці гроші нібито були отримані від підприємця за закриття кримінального провадження.

Під час проведення обшуку в прокуратурі, співробітники ДСР виявили частину цієї суми у одного із заступників керівника цієї прокуратури.

За попередньою інформацією, підлеглий заніс "наверх" частину отриманого хабаря.

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