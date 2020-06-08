У Києві на дорозі виник конфлікт з охоронцем Ляшка: розбиратися буде поліція
У Києві особистий охоронець колишнього нардепа Олега Ляшка Євген Стипанюк погрожував зброєю через конфлікт на дорозі.
Як повідомила в Facebсооk користувачка Alise Kool, інцидент стався 7 червня на вулиці Заболотного.
"Ми з моїм чоловіком рухалися на авто по вул.Заболотного, на відрізку парк Феофанія – Арт Молл. Рухаючись у другому ряду, мали нахабство не пропустити цю особу, яка дуже поспішала. В результаті, даний невідомий обігнав нас і різко загальмував, щоб відбулася зупинка двох авто", – йдеться в повідомленні.
На записі видно, що двоє чоловіків розмовляють, а після Стипанюк дістає пістолет і відео припинилося. За словами жінки, після події було подано заяву в поліцію.
Пізніше сам Стипанюк на своїй сторінці в Facebook прокоментував інцидент. З його слів, йому погрожували ножем і обіцяли зарізати.
"Тому діяв з точки зору безпеки свого життя і здоров'я. Маю травматичну зброю з 2017 року. Сподіваюся, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Сподіваюся, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чутно, що говорить цей зловмисник, який погрожував мені вбивством. Правил дорожнього руху я не порушував – впевнений, це теж зафіксували", – написав він.
Також Стипанюк додав, що Ляшко ніякого відношення до даної події не має.
Як повідомляв OBOZREVATEL, екснардеп Олег Ляшко показово "замурував" двері ресторану "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку.