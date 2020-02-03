Відомий київський міст може обвалитися у будь-який момент: розслідування OBOZREVATEL

Вже тиждень по мосту Патона в Києві ходять тільки короткі "поодинокі" тролейбуси. Ті ж тролейбуси №50, 43, що курсують по мосту, до Дарницької площі ходять подвійні.

Це зроблено з метою зменшення навантаження на конструкції мосту, стан якого в минулому році визнано критичним. Правда, потоки машин, що їдуть із мікрорайонів, розташованих ближче до Південного мосту, який водії намагаються ігнорувати через постійні ремонти, а також транзитні фури, що перетинають міст і під'їзди до нього одразу після години пік, з кожним днем тільки збільшуються. Через що поїздка може розтягнутися вдвічі-втричі.

Детальніше про те, який транспорт і чому їздить на мосту, куди діватися машинам під час ремонтів, коли почнеться реконструкція моста, а також, які ще коркові місця в Києві, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Один салон замість двох і менше тролейбусів

Затори на мосту Патона не припиняються щодня, незважаючи на те, що стан шляхопроводу визнано критичним, і без капремонту міст може зруйнуватися. І навіть невелика аварія може подовжити поїздку з 20 хвилин до 1,5 годин. При цьому, як зазначили самі пасажири, вже другий тиждень громадський транспорт став ходити рідше, а тролейбуси стали короткими.

У "Київпастрансі" це підтверджують. "З метою зменшення навантаження на конструкції мосту імені Патона з 20 січня цього року на маршрутах №43 та 50 тролейбуси великою місткістю довжиною 18 метрів були замінені на машини довжиною 11 метрів. З огляду на те, що найбільший пасажиропотік припадає на ділянку – Милославська – Дарницька площа, туди були додані тролейбуси 50 к. Це дало можливість збільшити частоту руху на ділянці з найбільшим навантаженням. Таке рішення було ухвалено Департаментом транспортної інфраструктури КМДА за результатами робочої наради з питань обмеження руху спареного рухомого складу міського транспорту", – сказав OBOZREVATEL в.о. директора з транспорту КП "Київпастранс" Сергій Литвинов.

Правда, у результаті навантаження на міст не зменшується. Щодня через переправу, за даними КМДА, проїжджають до 100 тисяч автомобілів при спочатку запланованій проєктній потужності 10 тисяч машин на добу. Так, вранці щільно забита Набережна Дніпра, якою машини їдуть не тільки з довколишніх Березняків, але і з Позняків та Осокорків, оскільки Південний міст також завантажений і постійно в ремонті.

"Південний міст – "наймолодший" із мостопереходів через Дніпро в Києві. Він побудований у 1983 році, на 30 років пізніше моста Патона. Але регулярно ремонтується, оскільки через нього проходить основний потік транзитних фур. І добова інтенсивність його – 100 тисяч автомобілів замість проєктних 20 тисяч", – розповідає начальник управління транспортної інфраструктури КО "Інститут Генерального плану міста Києва" Олексій Шаповалов.

Затори починаються за кілька зупинок до моста Патона

У Києві діють обмеження для в'їзду вантажівок у години пік – з 07:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00. Але це не впливає на затори, вони просто перемістилися в часі. На мосту Патона в понеділок, 27 січня, близько 20:00 можна було спостерігати цілий автопоїзд із півтора десятка фур, ситуацію ускладнили дві аварії, через що поїздка від розв'язки на Видубичах, через яку їде транзитний транспорт, зайняла не 10-20 хвилин, а півтори години.

Глава Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь пояснив, що вантажі зараз переважно возять автотранспортом, оскільки залізниця давно не конкурентна. "Укрзалізниця" піднімає тарифи на вантажоперевезення іноді і двічі в рік, і вона сильно зарегульована. Щоб перевезти партію товарів, потрібно десятки узгоджень. І тому підприємцям зручніше возити вантажі, особливо невеликі партії товарів, колесами. А єдиний шлях в Україні, зокрема, з Європи – через Київ, а через відсутність Окружної вантажівки їдуть через місто, завантажуючи дороги", – говорить Соболь.

Реконструкція моста Патона в планах Києва є вже давно. У Програмі соцекономрозвитку столиці на 2018-2020 заплановано в загальному 5 млрд. грн на ці цілі. А мер Кличко навіть говорив, що потрібно всі 7 млрд. Цього року на ремонт моста виділено всього 10 млн, але вони підуть на його утримання.

"Міська влада готова до проведення робіт із реконструкції моста імені Патона. Фахівці КК "Київавтодор" уже підготували проєкт технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції моста. Зараз місто очікує позитивну відповідь від Міністерства культури", – говорить перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

На міст вранці заїхати важко

За його словами, щоб почати реконструкцію моста, необхідно вивести його з реєстру пам'ятників архітектури на час ремонту. "Реконструкція дозволить підвищити довговічність моста, збільшити його пропускну здатність і вантажопідйомність. Це можливо тільки за умови заміни конструктивних елементів моста з застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Крім того, реконструкція дозволить на мосту організувати вісім смуг руху транспорту та встановити бар'єрне огородження, що розділяє потоки транспорту", – уточнює Поворозник.

У Мінкульті говорять, що оскільки міст Патона – пам'ятник архітектури і культурна спадщина України, потрібна реставрація, що має на увазі мінімальне втручання в проєкт і максимальне збереження всіх деталей моста, включно, до речі, з радянськими зірками і колосками, які збиралися прибрати в рамках декомунізації.

Новини У Києві демонтують радянські зірки на мосту Патона

Але в КМДА підрахували, що роботи при реставрації більш дорогі, в такому випадку доведеться витрачати гроші на зміцнення існуючих бетонних частин моста. І підготували проєкт реконструкції, який передбачає заміну бетону металом.

"Так міст довше прослужить, і роботи будуть менш дорогими. У рамках виконання робіт – конструкції моста посилять, замінять бетонні плити на металеві. Вони легші, тому навантаження на міст буде меншим. Також на мосту додасться одна смуга руху", – кажуть у КМДА.

Повністю перекривати рух під час реконструкції, як запевняють у мерії, на мосту Патона не будуть. Буде часткове обмеження руху. Об'їжджати його можна буде через міст Метро і через Дарницький міст.

На Шулявці до середині квітня будуть готові з'їзди

Ще одне заторове місце – Шулявський міст. Місяць тому мер Києва Віталій Кличко на квадроциклі, і в костюмі Діда Мороза його відкрив.

Правда, водії розповідають, що їздити ним поки що важко – над покриттям підносяться кришки каналізаційних люків, а сам асфальт виглядає "неодягненим". Крім того, там немає з'їздів з мосту, яких за проєктом має бути чотири.

Власник компанії "Північно-український будівельний альянс", яка будує міст, Андрій Якусевич розповів, які ще роботи мають бути на Шулявському мосту.

"Ще будемо робити з'їзди – при нормальному фінансуванні, думаю, вони можуть бути побудовані в кінці березня – початку квітня. Крім того, має бути зроблено зливову каналізацію, телефонію і багато всяких дрібниць. Після того, як будуть проведені основні будівельні роботи, на міст буде нанесений третій шар асфальту. Нинішній варіант – чорновий, просто щоб можна було проїхати", – говорить OBOZREVATEL Якусевич.

Такі люки заважають руху

А що стосується демонтажу цеху №5 заводу "Більшовик" (після декомунізації "Перший Київський машинобудівний завод"), питання зрушилося з місця. У грудні Київрада своїм рішенням дозволила викупити у Фонду держмайна приміщення цеху, який рохташований на пр. Перемоги і заважає будівництву. Попередня сума компенсації за знесення цеху, згідно з рішенням, – близько 113,5 млн. грн.

Зараз, кажуть у КМДА, сертифікований експерт зробить остаточну оцінку цеху, яку передадуть до ФДМ, після чого буде встановлена остаточна ціна.

На під'їздах до Шулявського мосту не проїхати

Цього тижня сторони, як розповів OBOZREVATEL старший юрисконсульт ДП НВП "Більшовик" Микола Гармаш, представники КМДА та ФДМ зустрілися. "Але це, скоріше, була декларація про наміри. Поки жодних рішень не було", – каже Гармаш.

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