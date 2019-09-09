У Києві мати знімала порно з малюком: суд ухвалив несподіване рішення

Мешканка Вінницької області, яка у Києві знімала порно з 4-річним сином, отримала умовний термін.

Таке рішення ухвалив суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області. Жінку визнали винною у виробництві і збуті порнографічної продукції. Її засудили на п'ять років позбавлення волі, однак згодом звільнили від покарання з випробувальним терміном на три роки. Про це йдеться у Реєстрі судових рішень.

Як стало відомо, протягом останніх двох років 26-річна жінка, використовуючи свого сина (якому тоді було 2 роки), створювала відео порнографічного характеру і продавала його на спеціалізованих закритих форумах (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця).

Вартість одного такого ролика становила від 1,5 до 3 тисяч гривень.

Жінка знімала порно з сином

Як зізналася сама вінничанка, таких фото і відео вона продала приблизно 20-30.

"На її комп'ютері правоохоронці виявили велику кількість фото- і відеоматеріалів порнографічного характеру з її участю. Серед них – файли з малолітнім хлопчиком", – повідомили в Національній поліції України.

Під час обшуків поліція вилучила фото- і відеоматеріали

Під час обшуків поліція вилучила фото- і відеоматеріали

Реєстр судових рішень

Жінці загрожувало до 10 років позбавлення волі. Їй інкримінували злочини, передбачені ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) і ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у слідчому ізоляторі тимчасового утримання Вінниці покінчив життя самогубством 32-річний чоловік, підозрюваний у педофілії.

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