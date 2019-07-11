У Києві із СІЗО відпустили засновника найбільшого онлайн-маркету наркотиків: що відомо

Засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер, затриманий у Києві навесні 2019 року, вийшов із СІЗО.

Про це повідомив сам активіст руху за легалізацію каннабіса. "Звільнився із в'язниці", – написав він на сторінці у Facebook, супроводивши пост селфі на тлі вікна з видом на київські багатоповерхівки.

Як передає "Страна", прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

За її словами, підстави для прийняття такого рішення щодо засновника Telegrassa'a прокурорам поки невідомі.

"Суд оголосив тільки резолютивну частину вироку. Прокуратура виступала проти цього", – підсумувала Максимець.

Амос Дов Сільвер Соцмережі

При цьому за добу до винесення рішення про звільнення з-під варти Амос Дов Сільвер подякував американському посольству за підтримку.

"Я хотів би висловити мою щиру вдячність і подяку американському консульству в Києві, яке, крім регулярних візитів до мене в СІЗО, також взяло участь у моєму останньому слуханні", – написав тоді засновник Telegrass.

Відзначимо, що Амос був затриманий в українській столиці 15 березня 2019 року на запит влади Ізраїлю.

Сторінка Амоса Дов Сільвера в соцмережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали жителя Новомосковська (Дніпропетровська область) за підозрою в торгівлі наркотиками. Частина речовин була ввезена в країну контрабандою.

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