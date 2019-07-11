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У Києві із СІЗО відпустили засновника найбільшого онлайн-маркету наркотиків: що відомо

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Засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер, затриманий у Києві навесні 2019 року, вийшов із СІЗО.

Про це повідомив сам активіст руху за легалізацію каннабіса. "Звільнився із в'язниці", – написав він на сторінці у Facebook, супроводивши пост селфі на тлі вікна з видом на київські багатоповерхівки.

Як передає "Страна", прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

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За її словами, підстави для прийняття такого рішення щодо засновника Telegrassa'a прокурорам поки невідомі.

"Суд оголосив тільки резолютивну частину вироку. Прокуратура виступала проти цього", – підсумувала Максимець.

Амос Дов Сільвер

Амос Дов Сільвер

Соцмережі

При цьому за добу до винесення рішення про звільнення з-під варти Амос Дов Сільвер подякував американському посольству за підтримку.

"Я хотів би висловити мою щиру вдячність і подяку американському консульству в Києві, яке, крім регулярних візитів до мене в СІЗО, також взяло участь у моєму останньому слуханні", – написав тоді засновник Telegrass.

Відзначимо, що Амос був затриманий в українській столиці 15 березня 2019 року на запит влади Ізраїлю.

Сторінка Амоса Дов Сільвера в соцмережі

Сторінка Амоса Дов Сільвера в соцмережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали жителя Новомосковська (Дніпропетровська область) за підозрою в торгівлі наркотиками. Частина речовин була ввезена в країну контрабандою.

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Місце
Україна Київ
Теги
наркотики марихуана прокуратура Києва
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