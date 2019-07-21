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У Києві евакуювали ТРЦ друга Путіна: що трапилося

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У неділю, 21 липня, в Києві евакуювали торгово-розважальний центр "Ocean Plaza", власника якого пов'язують з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомили OBOZREVATEL очевидці з місця події, всіх відвідувачів і співробітників почали виводити близько 13:30. За попередньою інформацією, надійшов анонімний дзвінок про замінування.

"Всіх вивели на вулицю, пускати перестали. Приїхали правоохоронці і вибухотехніки", – повідомив свідок НП.

Нагадаємо, що "Ocean Plaza" неодноразово опинявся в центрі гучних скандалів через своїх власників. Так, ТРЦ — власність російського бізнесмена і приятеля президента РФ Ігоря Ротенберга, генпідрядника будівництва Кримського мосту.

Евакуація людей

Евакуація людей

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Формальний власник "Ocean Plaza" — компанія "ІС" Либідь", одним з кінцевих беніфіціарів якої є сестра Ротенберга Лілія. У червні 2018 року з'явилася інформація, що компанія бізнесмена "ТПС Нерухомість" веде переговори про продаж "Ocean Plaza", однак угода не була завершена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в листопаді 2018 року в Києві націоналісти блокували ТРЦ, що належить приятелю Путіна. Вони принесли до центрального входу шини і не пропускали всередину ані працівників, ані відвідувачів.

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Місце
Україна Київ
Теги
ТРЦ евакуація
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Онижедети развлекаются.
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