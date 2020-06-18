У Києві чоловік отримав мізерний штраф за передачу сотень тисяч гривень хабаря генералу поліції

Суд оштрафував чоловіка на 850 гривень за передачу сотень тисяч хабаря генералу поліції

У Києві оштрафували на 850 гривень чоловіка, який взяв гроші у підприємця під приводом передачі хабаря начальнику Департаменту поліції охорони Нацполіції Сергію Будинку.

Інцидент трапився ще в травні 2017 року, а справа розслідувалася три роки. Відповідний вирок Шевченківський суд Києва виніс лише 3 червня 2020-го, повідомляє "Судовий репортер".

Зазначається, що приватний підприємець у зв’язку з погіршенням криміногенної обстановки в Україні потребував послуг особистої фізичної охорони і звернуся до свого помічника з проханням підшукати охоронну організацію. Той попросив допомоги у раніше знайомого йому Ігоря Берегового, який за наявною інформацією, був знайомий із Сергієм Будником.

Саме йому, для позитивного укладення договору про надання поліцією охорони заявлених послуг, підприємцю потрібно було передати гроші в сумі 100% від ціни договору.

Кошти передавалися через Берегового в серпні 2017-го трьома траншами – спочатку доларами, а потім гривнями і всього на суму 173 тис. грн.

Правоохоронці затримали чоловіка на передачі хабаря генералу поліції

Згодом співробітники СБУ й Департаменту внутрішньої безпеки НПУ провели операцію із затримання генерала Будника і начебто його посередника Берегового.

Правда, у 2018-му провадження проти Будника було закрито у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину. Тож усю вину на себе взяв інший підозрюваний Береговий: він запевняв, що не планував передавати гроші Будинку, а хотів привласнити і вводив особу в оману.

Справа пройшла різні судові інстанції. Аж поки не надійшла до Шевченківського суду Києва у 2020-му. Судді постановили, що, оскільки чоловік визнав свою вину, то суд не став досліджувати інші докази. У результаті обвинуваченого просто покарали штрафом у 850 грн.

"Обставинами, що пом’якшують покарання, суд вважає з’явлення із зізнанням, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, оскільки одразу після затримання чоловік співпрацював зі слідчими та розповів дійсні обставини злочину, в результаті чого було встановлено об’єктивну істину у справі", – йдеться у рішенні суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, активісти руху "Автомайдан" зняли на відео будинок, у якому живе начальник департаменту поліції охорони генерал Сергій Будник, якого підозрювали у корупції.