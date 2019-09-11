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11 вересня • оновлено в 22:22
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У керівництві Нацполіції відбулися серйозні зміни: що відомо

3.1т Читати матеріал російською

У Національній поліції України відбулися серйозні кадрові зміни: троє заступників глави відомства Сергія Князєва незабаром підуть зі своїх посад.

Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру декларацій уповноважених осіб, заяви про звільнення подали: В'ячеслав Аброськін, Віталій Невгад та Ігор Купранець.

В'ячеслав Аброськін – генерал поліції другого рангу, був призначений на посаду першого заступника голови Нацполіції України – начальника кримінальної поліції в липні 2017 року.

В'ячеслав Аброськін

В'ячеслав Аброськін

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Ігор Купранець обіймав посаду заступника голови Нацполіції України – начальника Департаменту захисту економіки з листопада 2016 року.

Ігор Купранець

Ігор Купранець

Віталій Невгад – генерал поліції третього рангу, з вересня 2017-го виконував обов'язки заступника голови Нацполіції України – начальника Головного слідчого управління. Його пост тепер займе Максим Цуцкірідзе, який до цього був заступником начальника цього управління.

Віталій Невгад

Віталій Невгад

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області чоловік, якого підозрювали в злочині, напав на правоохоронців і під час затримання кинув у них дві гранати.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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