У керівництві Нацполіції відбулися серйозні зміни: що відомо

У Національній поліції України відбулися серйозні кадрові зміни: троє заступників глави відомства Сергія Князєва незабаром підуть зі своїх посад.
Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру декларацій уповноважених осіб, заяви про звільнення подали: В'ячеслав Аброськін, Віталій Невгад та Ігор Купранець.
В'ячеслав Аброськін – генерал поліції другого рангу, був призначений на посаду першого заступника голови Нацполіції України – начальника кримінальної поліції в липні 2017 року.
В'ячеслав Аброськін
Ігор Купранець обіймав посаду заступника голови Нацполіції України – начальника Департаменту захисту економіки з листопада 2016 року.
Ігор Купранець
Віталій Невгад – генерал поліції третього рангу, з вересня 2017-го виконував обов'язки заступника голови Нацполіції України – начальника Головного слідчого управління. Його пост тепер займе Максим Цуцкірідзе, який до цього був заступником начальника цього управління.
Віталій Невгад
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області чоловік, якого підозрювали в злочині, напав на правоохоронців і під час затримання кинув у них дві гранати.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".