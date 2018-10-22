У Керчі біля коледжу сталася нова НП

В окупованій Керчі (Крим) 22 жовтня стався вибух газу і пожежа в офісі поряд із політехнічним коледжем.

Як повідомляє "управління" МНС у Криму, НП сталася під час заміни газових балонів на вулиці Войкова, 1-А.

У результаті інциденту постраждала одна людина. Крім того, 13 осіб були евакуйовані з будівлі. Під час пожежі врятовано жінку, котру доправили в Керченську міську лікарню №1.

"Мало місце необережне поводження із балоном — його впустили під час заміни, у результаті чого зірвало вентиль і відбулося утворення газоповітряної суміші з подальшим займанням", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею та саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати усіх, хто траплявся йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.