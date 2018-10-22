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/Розслідування

У Керчі біля коледжу сталася нова НП

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В окупованій Керчі (Крим) 22 жовтня стався вибух газу і пожежа в офісі поряд із політехнічним коледжем.

Як повідомляє "управління" МНС у Криму, НП сталася під час заміни газових балонів на вулиці Войкова, 1-А.

У результаті інциденту постраждала одна людина. Крім того, 13 осіб були евакуйовані з будівлі. Під час пожежі врятовано жінку, котру доправили в Керченську міську лікарню №1.

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"Мало місце необережне поводження із балоном — його впустили під час заміни, у результаті чого зірвало вентиль і відбулося утворення газоповітряної суміші з подальшим займанням", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею та саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати усіх, хто траплявся йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна
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Павленко Богдан
Павленко Богдан
Какие-то слабенькие баллоны у россиян, постоянно взрываются...
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Попали россияне по заветам Путина в рай, а там их уже ждал керченский ангел.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Ну все, теперь даже прорыв канализации в Керчи укры тоже будут связывать с Росляковым.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
А про прорывы канализации в Керчи скоро можете забыть, при отсутствии водостнабжения канализация опустеет быстро
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Фоменков Владимир, ну так не зря объявили план-перехват при том что киллер самоубился.
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