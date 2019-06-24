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У Керченській протоці російський теплохід сів на мілину

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У понеділок, 24 червня, у Керченській протоці, який з'єднує Азовське та Чорне моря, сів на мілину російський теплохід Siberin 1 із вантажем вугілля на борту.

Це трапилося під час відходу судна від причалу російського порту "Кавказ", повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на "Росморрічфлот".

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У Керченській протоці російський теплохід сів на мілину

У Керченській протоці російський теплохід сів на мілину

vesselfinder.com

Як пише видання, за інформацією сайту Marine Traffic, зараз Siberin 1 перебуває неподалік від російської коси Чушка — поруч із ним близько десятка суден.

Розташування теплохода

Розташування теплохода

ru.krymr.com

Постраждалих у результаті інциденту немає, витоку нафтопродуктів також не зафіксували, судноплавство вільне, стверджують у "Росморрічфлоті".

Згідно з інформацією спеціалізованої бази даних судів і портів FleetMon, це судно Siberin 1, IMO: 7811020, під прапором Росії, довжиною 130 метрів, шириною 16 метрів, з осадкою 3,9 метра.

Характеристики теплохода

Характеристики теплохода

ru.krymr.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Керченській протоці сіло на мілину судно під прапором Ліберії, яке прямувало з порту Маріуполя до Італії із вантажем металу.

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Місце
Україна
Теги
Азовське мореЧорне море
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Greyder Rihard
Greyder Rihard
В кастрюлеголовом Герцогстве -праздник
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Ukr Igore
Ukr Igore
Обозрєватель!! А що вже теплоходами вугілля возять? Прівєт?
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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, а зачем вам уголь летом?
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