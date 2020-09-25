У Казахстані посадили до в'язниці терориста "Л/ДНР"

Вікторія Довгань Розслідування 17:24, 25.09.2020 Оновлено: 17:43, 25.09.2020

Алмалінський районний суд міста Алмати (Казахстан) засудив до трьох років позбавлення волі місцевого жителя, який два роки воював проти України у лавах російських терористів "Л/ДНР".

Як повідомляє "Радіо Азаттик", суд встановив, що громадянин Казахстану О. (ім'я не вказано) в період із вересня 2014-го по 2016 рік, "перебуваючи на території України, брав участь у бойових діях на боці воєнізованого формування сил самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" проти урядових сил.

З огляду на це чоловіка визнали винним в "умисній неправомірній участі в збройному конфлікті на території іноземної держави за відсутності ознак найманства" і призначили покарання у вигляді трьох років колонії загального режиму.

У суді підсудний повністю визнав вину. Як обставину, що пом'якшує відповідальність, суд також визнав відсутність судимості. Вирок станом на 25 вересня не набув законної чинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засудженого терориста "ДНР" Щербака Казахстану видала Росія. Він воював проти України в складі батальйону "Спарта" ліквідованого бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").

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